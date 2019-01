Neuseddin

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Breitenbachplatz stellten Polizeibeamte am Donnerstagabend bei einem 38-Jährigen Autofahrer heftigen Alkoholgeruch in dessen Atem fest.

Ein erster Test vor Ort ergab, dass der Mann 1,93 Promille Alkohol in seinem Atem hatte. Nach dem Test nahmen die Beamten den Betrunkenen mit zur Polizeiinspektion. Dort wartete ein Arzt und entnahm die angeordnete Blutprobe.

Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Nun darf der 38-Jährige bis auf Weiteres kein Fahrzeug mehr führen.

Von MAZonline