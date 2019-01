Seddin

Unbekannte Täter betraten in der Zeit vom Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag ein nicht in der Gänze umfriedetes Grundstück in Seddin und brachen das Schloss eines Baucontainers auf. Daraus entwendeten sie mehrere hochwertige Geräte, darunter eine Kettensäge und eine Wasserpumpe. Aus einem weiteren, aber unverschlossenen Container wurde nichts gestohlen. Die Polizei fotografierte den Tatort.

Von MAZonline