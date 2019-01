Neuseddin

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte versucht, in ein Haus in der Kunersdorfer Straße in Neuseddin einzudringen. Dabei gelang es ihnen nicht, die Eingangstür zu einem Geschäft gewaltsam aufzubrechen.

Sie beschädigten bei ihrem Versuch Jalousien und die Eingangstür. Dadurch verursachten sie einen Schaden von 5000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline