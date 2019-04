Neuseddin

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der ein Kind in Neuseddin sexuell belästigt haben soll. Das Kind wollte sich mit Erlaubnis der Eltern am Freitagabend in einem Supermarkt Süßigkeiten kaufen und stellte an der Kasse fest, dass das Geld nicht ausreichte.

Ein Mann hinter ihm, wollte ihm 20 Euro geben. Das Kind machte deutlich, dass es kein Geld wollte. Da umarmte der Mann es unvermittelt und küsste es gegen seinen Willen auf die Wange. Erst als die Kassiererin erkannte, dass der Mann und das Kind einander nicht kannten, schritt sie ein.

Das Kind lief nach Hause. Die Eltern alarmierten die Polizei, die nun nach dem Mann sucht. Er ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit Arbeitssachen, einer dunklen Hose und einem grauen Basecap. Er hatte einen osteuropäischen Dialekt.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 03381/56 00.

Von MAZonline