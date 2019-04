Bad Belzig

Längere Züge und mehr Sitzplätze – seit einer Woche können Berufspendler und Reisende auf der Strecke des Regionalexpresses 7 von Dessau über Bad Belzig, Potsdam und Berlin nach Wühnsdorf-Waldstadt aufatmen. Oder?

„Ich habe den neuen Zug morgens bereits nutzen können und das war schon eine Erleichterung, weil er nicht mehr so brechend voll war“, berichtet Mario Schumacher. Der Borkheider pendelt regelmäßig nach Berlin. „Ich habe auch schon erlebt, dass die Leute ab Charlottenburg nicht mehr in den Zug gekommen sind – von Platz für Fahrräder oder Kinderwagen fange ich da gar nicht erst an.“

Doppelstockzug mit 459 Plätzen im Einsatz

Um Entlastung zu schaffen, sind seit 1. April von Montag bis Freitag fünfteilige Züge mit insgesamt 460 Sitzplätzen unterwegs – statt bisher 300. Außerdem sind ein zusätzlicher Doppelstockzug mit 459 Plätzen sowie ein sogenannter Verdichterzug ab 6.22 Uhr von Bad Belzig zum Berliner Flughafen Schönefeld unterwegs. Im Feierabendverkehr fährt Montag bis Donnerstag ein Verdichterzug ab 16.30 Uhr von Berlin-Ostkreuz bis zum Fläming-Bahnhof.

„Von den Doppelstockzügen könnten wir auf jeden Fall noch mehr gebrauchen – die sind schon bequem und vor allem sehr viel leiser“, sagt Mario Schumacher. Der 49-jährige Metallfacharbeiter hofft, dass die Neuerungen nicht nur eine kurzfristige Erscheinung sind – und vor allem während des Feierabendverkehrs zwischen 16 und 18 Uhr verstärkt fünf- statt dreiteilige Züge eingesetzt werden.

Mario Schumacher aus Borkheide pendelt regelmäßig mit dem RE 7 nach Berlin. Quelle: Privat

Auf weitere Verbesserungen hofft auch Marko Haas. Er pendelt seit drei Jahren von seinem Heimatort Borkheide bis Berlin-Lichterfelde und nutzt den RE 7 bis Wannsee. In der Vergangenheit habe er häufig volle Züge erlebt, besonders auf dem Rückweg sei schon ab Wannsee kein Platz mehr frei gewesen, berichtet der 42-Jährige. „Ein halbstündlicher Takt wäre wünschenswert“, sagt Marko Haas.

Dem stimmt auch Florian Kraatz zu. „Ausschließlich eine Taktverdichtung würde tatsächlich Druck aus dem Kessel nehmen – und das schließt die gesamte Strecke sowie das Wochenende mit ein“, sagt der Borkheider. „Alles andere ist unrealistisch und bloße Augenwischerei, insbesondere vor dem Hintergrund, dass unter anderem in Borkwalde, Beelitz-Heilstätten und Michendorf in den nächsten Jahren mit erheblichem Bevölkerungswachstum zu rechnen ist.“

Verlässlichkeit wäre wünschenswert

Es sei eine Schande, dass man sich das als Pendler von der Bahn gefallen lassen müsse – die sich das Monatsticket gut bezahlen lasse, sagt Florian Kraatz weiter. „Aber leider gibt es als Alternative nur das Auto.“ Kraatz pendelt seit 2016 unter der Woche von Borkheide nach Berlin.

Wenngleich der Kampf um die Sitzplätze demnächst zumindest bis Potsdam-Rehbrücke ausbleibe, so seien dennoch in der Regel spätestens ab diesem Bahnhof auch zusätzliche Kapazitäten erschöpft, meint Florian Kraatz. „Abgesehen davon glaube ich auch nicht daran, dass die Bahn verlässlich täglich höhere Kapazitäten anbieten wird. Zu oft war in den letzten Monaten evident, wie sehr die Bahn die Pendler verhöhnt, indem sie kurze Züge zu den Berufsverkehrszeiten zur Verfügung stellt – was unter anderem zu grotesken und auch traurigen Szenen im Zug führte.“

Anschluss an ODEG-Züge gefordert

Der SPD-Ortsverein Borkheide/ Borkwalde hat bereits im Februar kurzfristige Verbesserungen für die Strecke gefordert. Konkret schwebte den Sozialdemokraten unter anderem vor, schnellstens Montag bis Freitag nachmittags zusätzliche Fahrten zwischen Bad Belzig und Michendorf mit Anschluss zu den ODEG-Zügen der Linie RB 33 von und nach Berlin-Wannsee einzurichten.

„Auf die von uns vorgeschlagenen Verbesserungen antwortete das Ministerium inzwischen“, berichtet Frank Seibicke, Mitglied im Vorstand des SPD-Ortsvereins. „Der Vorschlag sei nicht eins zu eins umsetzbar, aber interessant. Der Fokus des Ministeriums liege derzeit darauf, die von der Bahn zugesagten Platzkapazitäten auch in der Realität und vor allem dauerhaft zu garantieren.“

Höhere zeitliche Flexibilität gewährleisten

Er denke, dass die Neuerungen deutliche Verbesserung bringen, wenn die Bahn sie zuverlässig aufrecht halte, sagt Frank Seibicke weiter. „Zu oft wurde uns Besserung versprochen und am Ende waren wieder mehr Züge kaputt als geplant und fehlten auf der Strecke. Und Raum für die Umsetzung unseres Vorschlags sehe ich trotzdem – er zielt ja vor allem auch darauf ab, höhere zeitliche Flexibilität über den gesamten Nachmittag zu gewährleisten. Wer kann schon dauerhaft seine Termine mit dem Stundentakt der Regionalzüge abstimmen, ohne viel Zeit zu verlieren.“

Von Josephine Mühln