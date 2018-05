Beelitz

Um kurz nach Mitternacht verlor ein 21-jähriger Autofahrer auf der A 10 zwischen Dreieck Potsdam und Glindow die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nach MAZ-Informationen war der junge Mann mit seinem Ford Focus ST-Sportkombi in Richtung A 2 unterwegs als er auf der rechten Spur einen Lastwagen übersah und mit hohem Tempo unter den Sattelauflieger raste.

Fahrerkabine eingedrückt

Der Wagen schiebt sich bis zur B-Säule unter den Lastwagen, das Blech der Motorhaube wird abrasiert, das Dach stark eingedrückt. Doch Glück im Unglück: Der Lkw setzt seine Fahrt zunächst fort, dadurch löst sich der Pkw und kommt schwer beschädigt auf der Autobahn stehen.

Verkehr rollt vorbei

Der Lkw hält rund einhundert Meter später an – doch sonst zunächst niemand. Der Verkehr rollt an der Unfallstelle vorbei. Nur Rene Tetzlaff hält seinen Lkw an und eilt zum Wrack. „Es sind 30 Lastwagen und ebenso viele Autos vorbeigefahren. Sie sind über die Trümmerteile geräumt, obwohl sie den Wagen da stehen sahen“, berichtet der Ersthelfer später erschüttert. Währenddessen schafft es der Autofahrer schwer verletzt sich selbst aus dem Wrack zu befreien. Tetzlaff bleibt bei dem 21-Jährigen bis Rettungskräfte vor Ort sind.

Fassungsloser Ersthelfer

„Da hätte ich auf jeden Fall angehalten, egal, welche Termingründe es gibt. Menschenleben geht vor.“ sagt er gegenüber der MAZ. Er kann es nicht fassen, dass niemand angehalten hat. „Das war denen scheißegal“, so Tetzlaff.

Ein Rettungswagen bringt den Schwerverletzten schließlich in eine Klinik.

Der unfallbeteiligte Sattelzug wurde bei dem Unfall leicht beschädigt und konnte seine Fahrt bis zum nächstgelegenen Parkplatz fortsetzen, wo seine Heckbeleuchtung repariert werden musste. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 20.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn zeitweilig auf eine Fahrspur verengt werden.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war am Freitagmittag noch unklar. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

