Potsdam-Mittelmark Feuerwehr - Standort für neue Wache weiter strittig Stahnsdorf kommt nicht zur Ruhe: Zwar hat es dieser Tage ein Gespräch zwischen Landkreis und Gemeinde zum künftigen Standort der Feuerwehrwache gegeben. Doch die Positionen driften auseinander. Am Wochenende demonstrieren sogar die Befürworter der Annastraße.

Die Wache am Dorfplatz in Stahnsdorf ist zu klein und in desolatem Zustand. Quelle: Konstanze Kobel -Höller