Güterfelde

Ein Berliner Investor hat die ehemalige Hautklinik am Güterfelder Eck gekauft und will das denkmalgeschützte Gebäude sanieren und umbauen. Das berichten die Potsdamer Neueste Nachrichten (PNN) und berufen sich dabei auf einen Berliner Immobilienverwalter. Die Klinik steht seit mehr als 20 Jahren leer und wurde wiederholt von Vandalismus heimgesucht. Später wurden die Gebäude gesichert und das Gelände durch einen neuen Zaun geschützt. Das Klinikpersonal hatte nach der Rückübertragung des Gebäudes Mitte der 1990-er Jahre an eine jüdische Erbenfamilie ins Ernst-von-Bergmann-Klinikum gewechselt.

Was aus dem verfallenen Gebäude werden soll, ist noch offen. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Stahnsdorf, zu der Güterfelde gehört, ist der Standort für eine Bildungs- und Kulturstätte, ein Hotel oder eine medizinische Einrichtung reserviert. Zuletzt war von einer teil- und vollstationären Pflege die Rede. Die Gemeinde selbst hatte die frühere Klinik in ihre Überlegungen für ein Konzept zum altersgerechten Wohnen in Stahnsdorf einbezogen. Nach Angaben des Immobilienverwalters, der die Erbenfamilie vertritt, will der neue Eigentümer zunächst notwendige Anträge stellen und mit zuständigen Behörden reden. Mit einigermaßen verbindlichen Aussagen rechnet der Makler in etwa einem Jahr. Als sicher gilt wohl, dass das alte Wirtschaftsgebäude abgerissen und ein Neubau errichtet werden soll.

Wegen der Lage des Grundstücks waren bisherige Wiederbelebungsversuche des Areals immer wieder gescheitert. Durch die neue Landesstraße 40 ist das ehemalige Klinikgelände von Straßen regelrecht eingeschlossen.

Von Heinz Helwig