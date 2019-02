Stahnsdorf Stahnsdorf - So lösen Berliner Stadtjäger das Wildschwein-Problem Stahnsdorf würde gerne einen Gemeindejäger gegen die Wildschwein-Plage einsetzen. Am Dienstag findet dazu ein Expertengespräch statt. Ob das hilft? In Berlin gibt es solche Jäger schon – MAZ hat mit ihnen gesprochen.

Falkner Albert Hartl steht am Dienstag (30.11.2007) mit seinem Habicht auf der Panzerwiese in München (Oberbayern) bei der Kaninchenjagd. Stadtjäger dürfen ihr Gewehr nur im Ausnahmefall einsetzen. Kaninchen werden zum Beispiel mit Greifvögeln und Frettchen gejagt. Foto: Frank Leonhardt dpa/lby (zu Korr:"Jagd mit Habicht und Frettchen: auf der Pirsch in der Großstadt.") +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Quelle: dpa