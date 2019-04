Stahnsdorf

In einem Übergangswohnheim für Asylbewerber in Stahnsdorf ist in der Nacht zu Donnerstag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eskaliert: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stach ein 22-Jähriger auf seinen 27-jährigen Zimmernachbarn ein.

Demzufolge konnte der verletzte Mann aus Somalia aber noch aus dem Zimmer fliehen und den Wachdienst alarmieren. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er noch in der Nacht operiert wurde. Der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige, der ebenfalls aus Somalia stammt, wurde in der Unterkunft vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von RND/iro