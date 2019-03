Stahnsdorf

Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises ist offenbar nicht bereit, die Fläche für das neue Feuerwehrgebäude im Landschaftsschutzgebiet am Güterfelder Damm in Stahnsdorf aus dem Schutzstatus herauszulösen. In einer Antwort auf den Antrag der Gemeinde bezweifelt die UNB, dass es zu diesem Standort keine Alternative geben soll. Nach Prüfung der aufgelisteten Standorte hält sie die Freifläche in der Annastraße für „die Nutzung für ein neues Feuerwehrdepot für nicht minder geeignet.“

Die Bebauung am Güterfelder Damm sei ein „ernsthafter städtebaulicher Widerstand“, schreibt die UNB. Das Areal bilde „ein Verbindungsglied des einzigen Grünzuges zwischen den landschaftsschutzrechtlich geschützten und sonst isolierten Upstallwiesen über den Schwarzen Pfuhl bis zur südlichen Feldflur“. Eine Bebauung würde den Grünzug unterbrechen und den Biotopverbund blockieren.

Noch in diesem Monat will Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (BfB) das beratende Gremium mit Gemeindevertretern, Verwaltungsmitarbeitern und Feuerwehrleuten zusammenrufen, um die neue Sachlage zu erörtern.

Von Heinz Helwig