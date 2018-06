Stahnsdorf

Poesie, Musik und Kunstaktionen können Besucher des Stahnsdorfer Südwestkirchhofes bei einem Sommerabend am 30. Juni von 18 bis 22 Uhr erleben. An Geschichtsmonumenten und Naturdenkmalen gestalten Künstler originelle Ausstellungen, lesen aus berühmten und weniger bekannten Werken ebensolcher Autoren, musizieren oder führen kurze szenische Stücke auf. Sie erinnern unter anderem an den impressionistischen Maler Lovis Corinth, an die wahre „Effi Briest“, an Elisabeth von Ardene oder an den „Milljöh“-Zeichner Heinrich Zille. Die Aufführungen werden an diesem Abend mehrfach wiederholt.

Dem Förderverein Südwestkirchhof Stahnsdorf ist es mit seinen ehrenamtlichen Helfern gelungen, für diese Veranstaltung Künstler zu gewinnen, die sich in besonderer Weise mit dem Veranstaltungsort beziehungsweise mit den Persönlichkeiten beschäftigt haben. Karten für diesen Sommerabend sind ab sofort unter 0179/3 79 35 03 sowie an der Abendkasse am Veranstaltungstag erhältlich.