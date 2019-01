Stahnsdorf

Als ein 46-Jähriger am Sonnabend kurz bei seinen Eltern vorbeischaute, ließ er sein Auto unverschlossen. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass jemand sein Handy vom Beifahrersitz gestohlen hatte.

Mit dem Mobiltelefon seines Vaters, das über ein Trackingsystem verfügt, konnte der Mann sein Handy orten. Zudem informierte er die Polizei.

Immer über den Standort informiert, hielt der Mann später eine 26-jährige Joggerin am Dorfplatz in Stahnsdorf an, stellte sie zur Rede und nahm der Tatverdächtigen das Telefon ab. Die Berlinerin erhielt eine Anzeige wegen Diebstahls.

Von MAZonline