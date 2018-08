Stahnsdorf

Mit einem Straßenbaumkonzept für alle Straßen im Gemeindegebiet will die Stahnsdorfer Verwaltung künftig den Erhalt des grünen Charakters ihrer Gemeinde durch Pflege des Bestandes und Neupflanzungen von jungen Bäumen gezielt planen und verwirklichen. Bislang regelt eine kommunale Baumschutzsatzung, welche Bäume geschützt werden und welche Ausgleichsmaßnahmen oder -zahlungen für das Fällen solcher Bäume zu leisten sind. Ein Baumkataster erfasst jährlich neu den aktuellen Zustand jedes Stammes und seine Standsicherheit. Doch damit wurden bisher jeweils immer nur Einzelfälle betrachtet.

Im neuen Konzept hat der promovierte Gärtner und vereidigte Baumgutachter Andreas Pietzsch vom Sachverständigenbüro Jochen Brehm aus Bestensee die vorhandenen Bäume gleich straßenweise erfasst und untersucht. Dabei ermittelte er nicht nur deren Anordnung am Straßenrand und deren Reststandzeit, sondern auch die Funktionen, die diese Bäume erfüllen. „Die Bäume haben nicht nur eine ästhetische Bedeutung für das Ortsbild. Sie sind auch Schattenspender, Feinstaubbinder, Luftbefeuchter oder Nist- und Ruhestätten für Tiere“, sagt Pietzsch.

Experte empfiehlt südosteuropäische Baumarten

Insgesamt 97 Straßen in Stahnsdorf und seinen Ortsteilen ist der Experte im Zeitraum vom Oktober 2017 bis zum Februar dieses Jahres abgelaufen, um den vorhandenen Bestand zu bewerten und Lücken für Nachpflanzungen zu finden. An 64 Straßen in Stahnsdorf, Güterfelde, Schenkenhorst und Sputendorf stehen bereits Alleebäume, Baumreihen oder auch Einzelbäume. Das entspricht etwa zwei Drittel aller Straßen in Gesamt-Stahnsdorf, so Pietzsch. Etwa 450 mögliche Standorte für neue Straßenbäume hat er dabei ausgemacht. Oft lägen im Erdreich allerdings Leitungsnetze verschiedener Versorger, die eine Lückenpflanzung erschweren oder gar verhindern. Eine vorherige Abstimmung mit den jeweiligen Medienträgern und ein sogenannter Leitungsschutz um den Fuß des Baumes, den die Wurzeln nicht durchschlagen können, seien in diesen Fällen unerlässlich.

Angesichts des spürbaren Klimawandels und nach den Erfahrungen des diesjährigen heißen Sommers empfiehlt der Experte der Gemeinde, sich bei künftigen Neupflanzungen verstärkt auf Baumarten aus dem südosteuropäischen Raum zu konzentrieren, die sich den klimatischen Bedingungen anpassen können. Junge Bäume brauchten eine Anzuchtpflege von mindestens drei Jahren, hat Pietzsch der Gemeinde ins Konzept geschrieben. Der Jungbaumschnitt und die Bewässerung sollten für mindestens zehn Jahre gesichert sein, bevor der Baum längere Trockenperioden aus eigener Kraft überstehen könnte.

Stahnsdorfer können sich über geplante Pflanzungen informieren

„Stahnsdorf weiß jetzt über seine Bäume soviel wie nie zuvor“, resümiert Pietzsch das Ergebnis seiner Arbeit. Im vorliegenden Straßenbaumkonzept ist jede Straße und ihr Bestand alphabetisch aufgeführt. Vorschläge für Nachpflanzungen und ein Abbild der bevorzugten Baumart ergänzen das Exposé. Oft werden empfohlene Pflanzorte an Hausnummern in den Straßen festgemacht. „Das Straßenbaumkonzept ist öffentlich. Jeder interessierte Stahnsdorfer kann sich über eine mögliche Neupflanzung vor seinem Haus informieren“, bietet Frank Piper, Fachbereichsleiter für Verkehrs- und Grünflächen, an.

Baumpflanzung kostet mehr als 1000 Euro Das Straßenbaumkonzept hat 15 000 Euro gekostet. Die Baumschutzsatzung war nach Worten des Stahnsdorfer Bürgermeisters Bernd Albers (Bürger für Bürger) von seiner Fraktion 2009 auf den Weg gebracht worden. In den Jahren 2012 bis 2014 waren 730 Baumfällungen in Stahnsdorf zugelassen worden. 536 junge Bäume wurden neu gepflanzt. Rund 75 000 Euro nahm die Verwaltung an Ausgleichszahlung ein. Für Ersatzpflanzungen im öffentlichen Raum gab die Gemeinde in den Jahren 2013/2014 rund 20 000 Euro aus. Eine Neupflanzung eines jungen Baumes kostet nach Angaben des Baumgutachters Andreas Pietzsch mehr als 1000 Euro. Im Preis enthalten sind die Anlieferung, der Leitungsschutz sowie der Einbau der Substrate. Der Abstand eines Baumes von einer Versorgungsleitung muss mindestens 2,50 Meter betragen. Der Baumgutachter hatte 2006 am Alleenkonzept für das Land Brandenburg mitgearbeitet.

Von Heinz Helwig