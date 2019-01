Stahnsdorf

Einen weiteren Brand vom Silvesterabend meldet die Polizei nach. In der Stahnsdorfer Anni-Krauss-Straße war am 31. Dezember gegen 22.30 Uhr ein Sperrmüllhaufen in Brand geraten. Durch die Hitze des Feuers wurde auch ein daneben geparkter Smart beschädigt. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Eine Gefahr für Personen oder angrenzende Gebäude bestand nicht. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat eine Spurensuche durchgeführt und ermittelt zum Verdacht der Brandstiftung.

Von MAZonline