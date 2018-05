Stahnsdorf

Mit Poesie, Schauspiel, Musik und Kunstaktionen möchte Olaf Ihlefeldt vom Südwestkirchhof Stahnsdorf auch in diesem Jahr wieder alle Kulturbegeisterten verzaubern. Im Umfeld der norwegischen Holzkirche werden am 30. Juni ab 18 Uhr etwa die Berliner Schauspielerin Karoline Teska als Effi Briest an Elisabeth von Ardenne erinnern oder Albrecht Hoffmann den Maler Heinrich Zille mit seinem „Milljöh“ darstellen. Die Aufführungen finden im Laufe des Abends, der bis 22 Uhr geplant ist, mehrmals statt.

Auch an den impressionistischen Maler Lovis Corinth wird erinnert: Die Teltower Fotografin Nadja Siegl zeigt erstmals ihre Fotos zu seinen Bildern, „darunter auch verrückte Sachen“, kündigt Ihlefeldt an. Die Malerin Frauke Schmidt-Theilig sorgt außerdem für Kunstaktionen, Anke Mühling trägt Kalligraphie auf verschiedenen Materialien bei, und auch für musikalische und kulinarische Highlights ist gesorgt.

Sommerliche Kulturnächte haben hier schon Tradition: Im Vorjahr hatte Ihlefeldt zu Poesie, Tanz und Videoprojektionen eingeladen. 2015 organisierte er eine Stummfilmnacht, und im Jahr davor hatten 120 Künstler den Friedhof belebt. Eine ähnliche Veranstaltung hatte bereits 2003 als Premiere stattgefunden – die erste ihrer Art überhaupt auf einem deutschen Friedhof. Auch über das Jahr gibt es Angebote auf dem Südwestkirchhof. Ihlefeldt möchte, dass die Besucher seines Friedhofes diesen „erleben und spüren, sie sollen sich gern hier aufhalten“, sagt er. Mit seinen Veranstaltungen will er „diesen einzigartigen Ort in Erinnerung halten.“

Karten für die Veranstaltung können ab 1. Juni in der Friedhofsverwaltung (Dienstag und Donnerstag von 8 bis 17 Uhr) für 10 Euro erworben werden, Kurzentschlossene bekommen an der Abendkasse Tickets. Der Erlös kommt dem Denkmalerhalt zugute.

Von Konstanze Kobel-Höller