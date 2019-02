Wildschwein stürmt Friseur-Laden in Stahnsdorf

Stahnsdorf Verletztes Tier - Wildschwein stürmt Friseur-Laden in Stahnsdorf Das blutende Tier rannte wild durch den Friseur-Laden an der Lindenstraße in Stahnsdorf. Stühle und Friseurwagen flogen durch die Gegend. Kunden und Inhaberin konnten nur hilflos zusehen.

Spuren der Verwüstung: Am Samstagvormittag randalierte das blutende Schwein in dem Friseur-Salon in Stahnsdorf. Quelle: Privat