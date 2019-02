Stahnsdorf/Kleinmachnow

Beamte fanden Samstagnacht bei einem 18-Jährigen in Stahnsdorf in der Potsdamer Allee zwei Gramm Cannabis. Die Drogen wurden sichergestellt, der junge Mann durfte gehen. Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Eine Stunde später um 3 Uhr in der Nacht wurde in Kleinmachnow ein 19-Jähriger im Grasweg mit einem Gramm Cannabis erwischt. Auch ihm wurden die Drogen abgenommen und Ermittlungen eingeleitet.

Von MAZ Online