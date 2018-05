Paaren im Glien

Der Tag nach Himmelfahrt ist bei Familie Block aus Fredersdorf schon seit Jahren ein fester Termin. Dann geht es zur Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung (Brala) stets nach Paaren im Glien. Bei der sogenannten Grünen Woche im Grünen sind Bekannte unter den Ausstellern wie unter den zahlreichen Besuchern anzutreffen. „Der Brückentag bietet sich für den Familienausflug an“, berichtet Steffen Block. Seine Familie findet es gleichermaßen informativ wie unterhaltend, was dort präsentiert wird.

Sohn Anton ist die treibende Kraft

Vor allem der Sohn Anton ist die treibende Kraft. Zu Hause im Fläming hat die Familie eine kleine Schafhaltung. „Sieben Lämmer sind schon da, eines soll noch kommen“, erzählt Junior Anton begeistert. Der Schüler der Kleinen Grundschule Dippmannsdorf interessiert sich auf der Brala allerdings vor allem für Rinder.

Anton Block aus Fredersdorf hat sein Familie zur Brala gelockt und dort viel entdeckt. Quelle: Andreas Koska

Da hat er die Highlands von Dirk König gesehen. Der Tierhalter aus Linthe ist ebenfalls Dauergast der Landwirtschaftsschau und zählt regelmäßig zu den Siegern der Zuchtschau. So auch dieses Jahr. „Lynn“ eine acht Jahre alte Mutterkuh wurde zur Klassensiegerin gekürt. Nachdem sie der Jury vorgestellt worden ist, konnte sie samt Kalb Ted von Tanne, das im Januar das Licht der Welt erblickt hat, vom Publikum bewundert werden.

Landwirtschaft und 14 grüne Berufe

Danach zog es Anton in den Pavillon der Initiative Landaktiv. Immerhin ist er genau deren Zielgruppe. Dort nahm er an einem Quiz zum Thema „Landwirtschaft und die 14 grünen Berufe“ teil. Zu den Siegern gehörte er nicht. Den Hauptpreis, einen Delikatessenkorb, durfte die erst achtjährige Lilly Warmt aus Glindow mit nach Hause nehmen. Ihren Namen zog die brandenburgische Erntekönigin Sarah Rodig aus einer Milchkanne.

Den Gewinn erhielt das Mädchen aus den Händen von Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD). Am Rande wurde die Frage erörtert, ob das Bildungsprojekt fortgeführt wird. Das Ergebnis ist offen.

Eine schon bessere Nachricht hatte Joachim Lindicke im Gepäck. Der Werderaner Obstmucker rechnet mit einer hervorragenden Ernte. „Wir werden aus heimischer Produktion die Bedürfnisse unserer Kunden in diesem Jahr befriedigen können“, ist der Obstbauer überzeugt.

Besonders gute Ernteaussichten sieht er schon jetzt bei Kirschen, Äpfeln und Birnen. „Sogar Aprikosen und Pfirsiche gedeihen hervorragend“, zeigte sich Lindicke froh. Im Vorjahr hatten die Nachtfröste indes vielfach die Obstblüte zerstört und damit zu starken Ernteausfällen geführt.

Besucher betrachten die Hühner, die Carsten Kaiser aus Schlalach zur Schau stellte. Quelle: Andreas Koska

Zu einem neuen Geflügelzentrum in der Fläming-Region scheint sich Schlalach zu entwickeln. Drei Züchter stellten ihre Federvieh auf der Brala den kritischen Blicken der Fachleute. Zwei zeigten die Hühnerrasse Deutschen Zwerg- Wyandotten. Sowohl Carsten Kaiser als auch Ralf Bullerdieck boten ihre Hühner zum Kauf an. Wobei Bullerdieck auch die Deutschen Modeneser Schietti, eine Taubenrasse zeigte. Sein Nachbar, Fred Leetz, war in Paaren mit Tauben präsent. Er hat Temeschburger Schecken im Bestand und sorgte damit ebenfalls für eine Bereicherung.

Von Andreas Koska