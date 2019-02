Sechs Generationen der Familie Willkomm sind aus Deutschland und den USA in Kleinmachnow angereist: Am Mittwoch wurde für Liesel Willkomm ein Stolperstein vor dem letzten Wohnhaus am Zehlendorfer Damm gesetzt. Es ist der 23. Stein in der Gemeinde. Liesel Willkomm, die an einer psychischen Erkrankung litt, wurde Opfer der Nationalsozialisten.