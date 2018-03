Teltow will ein Zuhause bieten

TELTOW. . Eine Zeit lang bestimmten die überfüllten Boote mit afrikanischen Flüchtlingen die Fernsehnachrichten. Von Italien sind viele auf andere EU-Länder verteilt worden. Eine Familie aus dem Tschad lebt jetzt in Teltow. Sie hat fünf Kinder, alles Jungs. Das sechste ist unterwegs – wieder ein Junge. Die Familie hat keine Scheu, darüber zu reden, so gut sie das nach ein paar Monaten kann in einer fremden Sprache.

Ungefähr 50 Teltower Asylbewerber und ihre Kinder waren gestern der Einladung zum Willkommensfrühstück in den Ernst-von-Stubenrauch-Saal gefolgt. Die Idee zu dem Frühstück stammt von Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD). Er fand viel Unterstützung, in Teltow gibt es dafür eine „Willkommens AG“. Auch Landrat Wolfgang Blasig (SPD) war gekommen. Die Bedingungen in der Teltower Übergangswohneinrichtung für Asylbewerber, wie die Heime offiziell heißen, seien sehr gut, sagte Blasig. Der Landkreis suche aber weiter nach geeigneten Mietobjekten. Es sind vor allem Familien, die außerhalb der Heime eine Bleibe finden sollen. Für wie viele Asylbewerber künftig gesorgt werden muss, vermag niemand genau zu sagen, nur in Prozenten: 8,2 Prozent der Brandenburg zugewiesenen Asylbewerber müssen in Potsdam-Mittelmark untergebracht werden.

Nicht alle wollen auf Dauer in Deutschland bleiben. Ein 27 Jahre alter Pakistaner hatte in seiner Heimat ein kleines Geschäft. Er berichtete von Terrorismus, von Entführungen, auf den Straßen würden Geld und Handys geraubt. Der junge Mann ist allein in Deutschland und sein großer Wunsch ist, dass die Gewalt ein Ende finden werde in seiner Heimat.

Im Teltower Heim leben gegenwärtig etwa 140 Menschen, außer aus dem Tschad und Pakistan kommen sie unter anderem aus dem Kongo, Tschetschenien, Syrien. Die Volkshochschule gibt Deutsch-Kurse und 13 Kinder werden in der Ernst-von-Stubenrauch-Grundschule in einer extra Klasse täglich drei Stunden in Deutsch, Mathematik, Kunst, Singen und Sport unterrichtet. Für die Größeren stehen ab kommender Woche fünf Stunden auf dem Programm. Schulleiterin Angelika Hipp geht davon aus, dass manche der Kinder im nächsten Jahr in die regulären Klassen eingegliedert werden können – auch mit Hilfe von deutschen Schülern mit ausländischen Wurzeln. Zum Beispiel helfen Kinder mit Russisch-Kenntnissen den neuen Ankömmlingen gern weiter. Manche der Asylbewerber-Kinder hatten zuvor nie eine Schule besucht.

Einer, der beruflich hilft, ist Jean-Marce Banoho. Der gebürtige Kameruner ist Sozialarbeiter beim Landkreis. Er kam vor zwölf Jahren in die Bundesrepublik. Deutschland habe ihn angezogen wegen seiner bedeutenden Rollen in der Kultur und der Demokratie. Banoho kannte sich etwas aus. „Mein Opa hieß Fritz. Er sprach sehr gut Deutsch“, erzählte er gestern. Kamerun war mal deutsche Kolonie. Zur Frage, ob sich seine Erwartungen hierzulande erfüllt haben, sagte Banoho: zur Hälfte. „Mehr Interkulturität könnte Deutschland nicht schaden.“

Im Teltower Heim selbst sind zwei Sozialarbeiter tätig. Sie beschreiben die Atmosphäre in der Einrichtung als freundlich. Die Bewohner würden sich gut verstehen. Bürgermeister Schmidt sagte in seiner Begrüßungsrede, Teltow wolle den Asylbewerbern ein Stück Zuhause geben. Er versicherte: „Unsere Stadt ist eine bunte Stadt.“ Jeder Gast bekam zur Begrüßung und um sich besser zurechtzufinden, eine Broschüre über Teltow. Kita-Kinder und Schüler boten den Asylbewerbern kleine Bühnenprogramme und zwei Männergruppen aus dem Kongo und dem Tschad revanchierten sich mit Gesang – spontan und a capella.

„Ich bin ganz glücklich“, sagte am Mittag beim Geschirrabräumen die Fachdienstleiterin für Soziales und Wohnen des Landkreises, Gertrud Meißner, zu dem Willkommensfrühstück. Vor allem freute sie sich, dass es so gut funktioniert habe, Teltower und Asylbewerber in einen Dialog zu bringen. Bürgermeister Schmidt resümierte: „Ich bin begeistert und zutiefst berührt.“ (Von Stephan Laude)