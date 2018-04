¥Akademie „2. Lebenshälfte“ zieht um - Auf gepackten Koffern

Für den Start der neuen Gesamtschule in Teltow laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ab dem nächsten Schuljahr soll sie übergangsweise im Gebäude der alten Mühlendorf-Oberschule an den Start gehen. Parallel laufen die Vorbereitungen für den Neubau an der Mahlower Straße. In einer Informationsveranstaltung will der Landkreis Bauablauf und -zeit genauer vorstellen.