Besucher, Pendler, Kita-Eltern: Kampf um jeden Parkplatz am S-Bahnhof Teltow

Teltow Teltow - Besucher, Pendler, Kita-Eltern: Kampf um jeden Parkplatz am S-Bahnhof Teltow Die Park-Situation am S-Bahnhof in Teltow hat sich heute noch einmal verschärft. Sieben Parkplätze sind seit heute Kurzzeitparkern vorbehalten – vor allem Eltern der benachbarten Kita. Das sorgt für Stress.

Kein Fleckchen mehr zu finden; Der Parkplatz am S-Bahnhof in Teltow ist jeden Tag voll mit Pendler-Autos. Einige weichen in die umliegenden Wohngebiete aus. Quelle: Konstanze Kobel-Höller