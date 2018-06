Teltow

Mit zwölf Motiven aus Teltow, Kleinmachnow, Ruhlsdorf und anderen Orten der Region führt der Kalender „Teltower Land“ auch durch das Jahr 2019. „Diesmal sind wir superfrüh damit fertig“, freute sich Verleger Richard Martin bei der Präsentation im Teltower Laden „Buchkontor“ am Donnerstag. Wie auch der erste Kalender für das Jahr 2017 sind stammen auch diesmal alle Fotos von Dirk Pagels, 2018 stammten die Bilder von unterschiedlichen Fotografen.

Der 47-jährige Teltower, der hauptberuflich für die Stadtverwaltung Teltow als Kulturassistent arbeitet, nebenberuflich aber sein Hobby, die Fotografie, auch zum Job gemacht hat, zeigt damit eine Region, die ihm persönlich am Herzen liegt. Ihm ist aber auch wichtig, „dass ich dabei zum Beispiel die Architektur mit der Natur im Einklang bringe.“ So etwa bei seinem Bild des Teltower Marktplatzes, das er spontan nach einem Arbeitstag um halb sechs Uhr abends aufgenommen habe, als er aus dem Büro gegangen und von dem Anblick einfach gefesselt gewesen sei.

Hakeburg am Computer gerade gerückt

Mit der Bernadotte-Linde in Ruhlsdorf wollte er einen etwas unbekannteren Ort zeigen. „Von hier wurden Kriege befehligt“, weiß Pagels zu erzählen, und um die Linde liege auch der ganz alte Friedhof Ruhlsdorfs, hier seien noch versteckte Gräber zu finden. Auch die Kleinmachnower Schleuse und die Straßenbahn davor, die nicht nur die Gemeinden der Region untereinander, sondern auch mit Berlin-Tempelhof verbunden habe, die sanierte Teltower Friedhofskapelle, das Schloss Güterfelde, die Ruhlsdorfer Dorfkirche, der Weihnachtsbaum auf dem Rathausmarkt in Kleinmachnow, ein Schwarz-Weiß-Foto von der morgendlichen Teltower Breitestraße im Regen und Nebel oder die Kirschblütenallee in Sigridshorst gehören zu den Motiven, die den Betrachter durch das Jahr begleiten.

Pagels ist dabei wichtig, dass seine Fotos im Wesentlichen so verwendet werden können, wie sie aus der Kamera kommen – ohne die Anwendung von Filtern oder anderen Tricks und Kniffen. Nur ein bisschen Klarheit und Kontrast, räumt er ein, und die Hakeburg habe er am Computer gerade richten müssen, erzählt er. Sie sei sehr schwierig zu fotografieren, da das Gelände dort abfällt. Generell versuche er aber, sich auf das Wesentliche beim Fotografieren zu konzentrieren. Und so komme es auch, dass er nur rund 150 bis 200 Fotos nennt, die er bisher in der Region geschossen habe.

250 Stück sind erhältlich

Für den Kalender 2019 in die engere Auswahl sind etwa 30 davon gekommen. Pagels macht viel Pressefotografie, seine Schwerpunkte sind Personen und Konzerte, erzählt er. „Die Naturfotografie ist mein Hobby, das ist Ablenkung, eine schöne Möglichkeit, um mal runterzukommen.“

Für nächstes Jahr ist dann die vierte Ausgabe des Kalenders „Teltower Land“ geplant – gerne auch wieder mit Fotos ausschließlich von Dirk Pagels, sagt er: „Wenn ich von Buchkontor nett gefragt werde.“ Der Katalog für 2019 liegt in einer limitierten Auflage von 250 Stück vor, die ersten Exemplare wurden bereits verkauft. Sie sind für 12 Euro bei Buchkontor in Teltow erhältlich, aber auch in der Natura Buchhandlung in Kleinmachnow, bei Hugendubel im Stern-Center Potsdam oder über den Großhandel.

Von Konstanze Kobel-Höller