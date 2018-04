Teltow/Werder

Ein Welttag, wie er im Buche steht: Der 23. April gehört ganz dem geschriebenen Wort und seinen Autoren. Menschen, die kaum oder gar nicht in ein Buch schauen, sollen an diesem Tag wieder Lust bekommen, ihre Nase in ein gedrucktes Werk zu stecken. „Darum schenken wir heute allen Besuchern, die sich neu bei uns anmelden oder schon sehr lange nicht mehr bei uns waren, eine Jahresgebühr zur kostenlosen Ausleihe unserer Medien“, sagt Andrea Neumann, Leiterin der Teltower Stadtbibliothek. Mit dieser Aktion möchte sie das Anliegen des Tages unterstützen.

„Viele nehmen sich im stressigen Alltag gar nicht mehr die Zeit für ein gutes Buch“, so Neumann. Dabei sei das Lesen ein inspirierendes Erlebnis, das nicht nur für Stressabbau sorge und die nötige Entspannung schaffe, sondern auch den Wortschatz erweitere. „Lesen fördert die Kreativität und das analytische Denken. Es trainiert das Gehirn und führt zu einer besseren Schreibfähigkeit“, versichert die Bibliothekarin.

Alljährlich gibt die Stiftung Lesen seit 1997 gemeinsam mit der Verlagsgruppe Random, der Deutschen Post und dem ZDF in der Reihe „Ich schenk’ Dir eine Geschichte“ ein Welttagsbuch für Kinder und Jugendliche heraus. In diesem Jahr bekommen sie den altersgerechten Roman „Lenny, Melina und die Sache mit dem Skateboard“ von Sabine Zett geschenkt. „Du öffnest das Buch – das Buch öffnet dich“, zitiert Andrea Neumann ein chinesisches Sprichwort und lädt junge und ältere Leser in die Stadtbibliothek zum Schmökern und Entdecken ein.

Auch in Werder beteiligt sich eine Schule mit vier Klassen an einer Gutscheinaktion für das Welttagsbuch. 107 Schüler der vierten und fünften Klasse können sich auf Sabine Zetts Geschichte freuen. Die Buchhandlung Hellmich in der Brandenburger Straße 161 erwartet an diesem Tag zahlreiche Schulklassen zum Besuch.

Das diesjährige Welttagsbuch wird mit einer 32-seitigen Bildergeschichte angereichert. Dadurch erhalten auch Integrations- und Willkommensklassen mit Flüchtlingskindern, Förderschulen und Kinder mit Lese- und Lernschwächen die Möglichkeit, an dem Angebot teilzunehmen.

Darüber hinaus hat der 23. April auch aus einem anderen Grund eine besondere Bedeutung: Er ist der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes.

Von Heinz Helwig