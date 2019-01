Teltow

Der Mann, der bei einer Explosion in Teltow schwer verletzt worden ist, hatte möglicherweise mit Sprengstoff hantiert. Diesem Verdacht geht die Polizei nach eigenen Angaben nun nach.

Nach ihren Erkenntnissen hatte sich der Mann am Mittwochabend in einer Gartenlaube befunden, die auf einem verwilderten Grundstück in der Max-Sabersky-Allee steht und augenscheinlich unbewohnt war. Dort war es aus bislang unbekannten Gründen zur Detonation gekommen, wobei der Mann verletzt worden ist.

Verletzter Mann kam in Spezialklinik

Der 37-Jährige schleppte sich dann noch zu anderen Anwohnern und bat um Hilfe. Sie alarmierten den Rettungsdienst. Die Sanitäter behandelten den Mann und brachten ihn umgehend in eine Spezialklinik, wo seine Verletzungen auch am Donnerstag noch behandelt wurden.

Eine starke Explosion hat einen Garten-Bungalow in Teltow zerstört. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Auch Feuerwehr und Polizei wurden später nach Teltow gerufen. Als sie eintrafen, stellten sie fest, dass der Garten-Bungalow im hinteren Bereich von der Explosion nahezu zerstört worden war. Zwei Wände waren regelrecht herausgesprengt, das Dach und das Gebäude somit einsturzgefährdet. Die Feuerwehr stützte das Dach ab und löschten mehrere kleine Brandherde.

Anschließend leuchtete die Feuerwehr den Einsatzort noch für die Polizei aus. Vor dem Einsatz der Kriminalisten wurde die Statik des Gebäudes geprüft. Am Donnerstag liefen die Ermittlungen von Spezialisten des Landeskriminalamtes weiter.

Verdacht: Sprengstoff-Explosion herbeigeführt

Warum es zu der Explosion gekommen war, steht bislang noch nicht fest. Auch zur Schadenshöhe gibt es keine näheren Angaben. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Verdachtes des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion auf.

Von MAZonline