Teltow

Wer hoch hinaus will, braucht festen Boden unter den Füßen, sagt Hans Werner Olm. Der Kabarettist, Schauspieler, Musiker und gelernte Konditor ist Schirmherr der zwölften Regionalen Ausbildungsmesse am 19. Januar im Oberstufenzentrum (OSZ) Technik in Teltow. „Man kann ,Voice of Germany’ werden, aber eine abgeschlossene Berufsausbildung ist eine stabile Basis fürs Leben“, versichert Olm. Schüler der achten und neunten Klasse könnten sich häufig noch nicht entscheiden, was sie später werden wollen. Manche hätten auch falsche Vorstellungen von diesem oder jenem Beruf, bestätigt Stefanie Herfurth. Ihre Veranstaltungsagentur Brando übernimmt zum zweiten Mal die Organisation der Ausbildungsbörse.

Berufswahl ist wie Partnerwahl

Deshalb sollen sich die Jugendlichen an 133 Infoständen von Betrieben und Einrichtungen aus Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf, Ludwigsfelde und Großbeeren ihren individuellen Ausbildungsplatz aus mehr als 220 Berufen vom Altenpfleger bis zum Zollbeamten auswählen können. „Lern Dein Ding“ lautet das Motto, denn mit dem Beruf sei es wie mit der Partnerwahl, meint Kabarettist Olm: Motivation und Engagement müssten stimmen.

Hans-Werner Olm hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft über die Regionale Ausbildungsmesse in Teltow übernommen. Der Kabarettist, Schauspieler und Musiker ist gelernter Konditor. Quelle: Jan Duefelsiek

Noch immer würden viele Auszubildenden im Landkreis ihre Lehre abbrechen, erklärt Vize-Landrat Christian Stein ( CDU). Darum sei der persönliche Kontakt zum gewählten Ausbildungsbetrieb äußerst wichtig. Die Ausbildungsmesse ist für ihn die beste Plattform, sich gleich mit der Bewerbungsmappe beim Unternehmen vorzustellen. „Fachkräfte sind für die Unternehmen wie Goldstaub.“ Viele Schüler zögen ein Studium nach dem Schulabschluss einer Berufsausbildung vor. Doch mittlerweile würden die Studieneinrichtungen bei der Bewertung der Bewerber auch darauf schauen, ob dieser schon praktisch gearbeitet hat, erklärt Stein.

Stressfrei mit dem Bus ankommen

„Wie erfolgreich diese Messe ist, erleben wir am eigenen Beispiel“, sagt Stefanie Herfurth. Nach der jüngsten Börse im vorigen Jahr gingen innerhalb von sechs Wochen mehr als 90 Bewerbungen in der Veranstaltungsagentur ein. Die Ausbildungsmesse 2018 hatte mehr als 5000 Besucher. Wegen der knappen Parkplatzsituation bittet Herfurth darum, den Bus nach Teltow zu nehmen. Die Haltestelle „ Feuerwehr Teltow“ befindet sich gegenüber dem Oberstufenzentrum.

Die zwölfte Regionale Ausbildungsmesse findet am 19. Januar von 10 bis 15 Uhr im OSZ Technik Teltow, Potsdamer Straße 4, statt.

Von Heinz Helwig