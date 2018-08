Teltow Region Teltow - Gymnasien stützen neue Gesamtschule Der Landkreis will aus zwei eigenen Gymnasien jeweils einen Klassenzug herausnehmen. Die künftigen überzähligen Anmeldungen sollen an die neue Gesamtschule in Teltow verwiesen werden.

Die überzähligen Anmeldungen am Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow und am Kant-Gymnasium Teltow sollen an die neue Gesamtschule in Teltow verwiesen werden. Quelle: Heinz Helwig