Teltow

Die CDU in Teltow hat einen neuen Vorsitzenden. Ronny Bereczki hat das Amt von Ulrich Witzig übernommen, der nun Vize-Vorsitzender ist Bereczki wurde 1979 in Potsdam-Babelsberg geboren, lebt er seit seiner Kindheit in Teltow und ist selbstständig.

Weitere Mitglieder des Vorstandes sind: Eric Gallasch (Stellvertreter), Michael Brunke (Stellvertreter), John Kidd (Schatzmeister), Dirk Krumeich (Mitgliederbeauftragter), Florentine Gerneitis, Pia Grundheber, Wolfgang Pacholek, André Freymuth und Sören Wangler.

Gallasch als Spitzenkandidat zur Kommunalwahl

Mit einer Kandidatur zur Landtagswahl war Berecki im vorigen Jahr gescheitert. Aber zur Kommunalwahl tritt er für die CDU an.

Zum Spitzenkandidaten für Teltow hat die Union Eric Gallasch gekürt. Der 33-jährige Bundespolizist stammt aus Frankfurt (Oder) und lebt seit 2006 in Teltow. 2017 war er Bürgermeisterkandidat für die CDU. Weitere Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung sind Ulrich Witzig, Andre Freymuth, Dirk Krumeich, Michael Brunke, Wolfgang Pacholek, Daniel Mühlner, Anja Pohlmann (parteilos), Pia Grundheber, Florentine Gerneitis, Klaus Frese, Peter Trog, Andrea Brunke, Dr. Christine Wagner, Björn Stahlhut und Britta Witzig.

Von Alexander Engels