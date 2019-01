Teltow

Dunkel blieben die Straßen Mittwochnacht in weiten Bereichen der Teltower Altstadt: Ein durchgebranntes Kabel in einem Lichtmasten in der Ritterstraße hatte zu einem Ausfall der Straßenbeleuchtung im Bereich vom Parkplatz Badstraße bis zum Marktplatz geführt. Der Schaden wurde am Donnerstag vom zuständigen ortsansässigen Elektrounternehmen behoben.

Von Konstanze Kobel-Höller