Trotz starker Unterstützung vom Landhotel „Diana“ hat es der Kulturklub Teltow in seinem ersten Jahr nicht leicht. Weil lange das Geld für eine effektive Werbung bis in die Umgebung hinein fehlte, blieben viele Zuschauerreihen leer. Doch die Betreiberin der kleinen Bühne schöpft nun Hoffnung und will auf jeden Fall durchhalten.