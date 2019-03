Teltow

Am Samstagabend kam es in Teltow zu einem Verkehrsunfall. Eine PKW-Fahrerin fuhr auf die Mahlower Chaussee auf und kam im Kreuzungsbereich von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und blieb erst an einer Ampel stehen, wie die Einsatzleitung vor Ort mitteilte. Durch den Aufprall wurden das Verkehrszeichen und die Ampelanlage stark beschädigt.

Eine Fachfirma stellte die gesamten Anlage außer Betrieb. Die hauptamtliche Feuerwehr aus Teltow sicherte die Einsatzstelle ab, nahm die großflächig-auslaufenden Betriebsstoffe auf und schob den Wagen aus dem Kreuzungsbereich. Warum die Frau gegen die Ampel fuhr ist bislang noch unklar und wird nun ermittelt.

