Teltow

Zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Golf kam es am Dienstagvormittag in der Oderstraße in Teltow. Eine 68-Jährige hatte die Vorfahrt einer Radfahrerin nicht beachtet, daher stießen ihr Fahrzeug und die 76-jährige Frau zusammen.

Die Radfahrerin stürzte dabei und verletzte sich an der linken Körperhälfte. Die Frau wurde daher zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw blieb fahrbereit. Laut Angaben der Polizei entstand an Rad und Fahrzeug ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro.

Von MAZonline