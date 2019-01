Teltow

Ein Dieb aus Teltow soll nun mit Hilfe eines Bildes einer Überwachungskamera ermittelt werden. Der Tatverdächtige soll am 15. September 2018 einer 82-Jährigen die Geldbörse aus dem Einkaufstrolley gestohlen haben.

Sie wollte in einem Supermarkt in der Elbestraße in Teltow einkaufen und bemerkte den Diebstahl an der Kasse. Das Portemonnaie war im Wagen, der mit einer Stoffklappe verschlossen war.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass mit der Geldkarte der Seniorin am selben Tag gegen 9.50 Uhr am Automaten einer Sparkassen-Filiale in Teltow ein vierstelliger Betrag abgehoben wurde. Eine Kamera nahm den Tatverdächtigen dabei auf.

Hinweise an die Kripo unter Tel. 0331/5 50 80.

Von MAZonline