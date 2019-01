Teltow

Der Eigentümer eines Zulassungsdienstes informierte die Polizei darüber, dass Unbekannte am Sonntagmorgen in die Werkstatt und in das Büro in der Oderstraße in Teltow eingebrochen waren. Sie hebelten dafür zwei Türen auf. Die Räume wurden durchsucht. Zum Diebesgut können derzeit noch keine exakten Angaben gemacht werden. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline