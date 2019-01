Teltow

Der Marktplatz in der Teltower Altstadt wird in den ersten beiden Monaten dieses Jahres zu einem Treffpunkt für Eissportler. Die Stadtverwaltung Teltow lässt auf einer Fläche von 24 mal acht Metern eine Kunsteisbahn anlegen. Daneben wird eine Eisstockbahn aufgebaut. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) will die Freizeitanlage am 15. Januar um 18 Uhr eröffnen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien können anschließend zu den Öffnungszeiten der Bahn bis zum 11. Februar – also auch in den Winterferien – ihre Runden auf dem Eis drehen oder dem Mannschaftssport frönen, dessen Regeln vor Ort ausführlich erklärt werden.

Mit dem Berliner Schausteller Ulf Becker und seinem Team fand Teltows Stadtverwaltung eine erfahrene Crew, die die Freizeitanlage nicht nur technisch betreut, sondern den Gästen auch ein Getränke- und Imbissangebot unterbreitet. Becker und seine Mannschaft haben bereits mehrfach Eisbahnen betreut, zuletzt auf dem Weihnachtsmarkt in Stralsund. Bei der Auswahl hat sich der Marketingbereich der Stadt an ökologischen Kennziffern orientiert. Die Kunststoffeisbahn der Firma Glice aus Berlin verbraucht kein Wasser und nur sparsam Strom.

Die „ Winterwelt“ ist von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr (nur Gruppen wie Kitas oder Schulen nach Voranmeldung), Montag bis Donnerstag von 14 bis 20 Uhr (öffentlicher Betrieb), Freitag von 14 bis 21 Uhr (öffentlicher Betrieb) sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr (öffentlicher Betrieb) geöffnet. Die Eisstockbahn öffnet von Montag bis Donnerstag von 14 bis 20 Uhr, Freitag von 14 bis 21 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr. In den Winterferien öffnet die Freizeitanlage für den öffentlichen Betrieb an Werktagen bereits um 12 Uhr.

Von Heinz Helwig