Teltow Pei Tel baut seinen Stammsitz aus - Mehr Hightech aus Teltow Die Pei Tel GmbH in Teltow will in diesem Jahr weitere Mitarbeiter einstellen und ihren Produktionsbereich ausbauen. Der Anbieter von Funk-Kommunikationssytemen sucht außerdem zwei Auszubildende.

Der Teltower Familienbetrieb Pei Tel will in diesem Jahr an seinem Stammsitz in Teltow weitere Mitarbeiter einstellen und die Produktion ausbauen. Quelle: Pei Tel