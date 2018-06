Teltow

An der Albert-Wiebach-Straße in Teltow wurde am Freitag Richtfest gefeiert. Im Auftrag der Teltower Wohnungsbaugenossenschaft (TWG) entstehen zwei Häuser mit 55 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen und einer Gewerbeeinheit. Damit wird der Bestand der Genossenschaft auf insgesamt 2155 Wohnungen wachsen. Eine Besonderheit ist, dass jede Wohnung über einen eigenen Weg zu erreichen ist, der teilweise über Kolonnaden führt. Es handele sich um das erste Richtfest der Genossenschaft seit Jahren, sagte TWG-Technikvorstand Jan Petzold.

Die ersten Wohnungen sollen zum Jahresende übergeben werden. Alle sind schon vermietet. Die Mieten liegen je nach Ausstattung zwischen 8,20 Euro und 10 Euro kalt. TWG-Vorstand Angelika Eckhardt wies auf Probleme hin, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Zwar böten das Zinstief und Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gute Rahmenbedingungen, aber die Auftragsbücher der unter Nachwuchsproblemen leidenden Handwerksfirmen seien voll. Im Angebot werde ein Preis aufgerufen, „den wir vor drei, vier Jahren nicht kannten.“Der Wohnungsbau in der Region werde durch Zuzugswillige aus anderen Bundesländern angefeuert. Eckhardt mahnte die Politik, die berlinfernen Regionen nicht zu vergessen. „Erschließen Sie diese und lassen Sie sie nicht ausbluten“, forderte die TWG-Chefin.

Neben den großen Problemen sprach Eckhardt auch ein kleines an, das offenbar relativ selten ist: Da kein Dachstuhl zu bauen ist, fehlte für das Richtfest ein Zimmermann, der den Richtspruch hält. Mit Mario Bayer von einer Trebbiner Firma konnte schließlich ein externer Experte für diese wichtige Aufgabe gewonnen werden.

Von Stephan Laude