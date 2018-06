Cammer

Wie viele Trecker sich auf seinem Vierseithof in Cammer verstecken, will Frank Feuerherdt nicht verraten. Seine neueste Errungenschaft ist jedoch etwas ganz besonderes: ein Lanz Bulldog. Bislang steht die über 80 Jahre alte Zugmaschine noch in der Scheune. „Bei dem Oldie brauche ich noch entsprechende Fahrpraxis“, weiß der 58-jährige Treckerfreund.

Im Alltag fährt er daher eher seinen Fendt oder Deutz. Beide Traktoren sind zugelassen und mit ihnen geht es für Feuerherdt zum Heuen oder in den Wald. „Wenn wir Holz machen, dann wird ein Trecker eingesetzt“, erzählt der zweifache Vater und dreifache Großvater. Mit dem Fendt ist er außerdem traditionell mit den Jugendlichen aus Cammer am Herrentag unterwegs.

Bulldog mit Einschusslöchern

Der Fendt ist nicht der erste Bulldog auf dem Hof. Auch Alwin Henning – der Großvater von Feuerherdts Frau Viola, in deren Elternhaus das Paar heute lebt – hatte einen. Als er 1944 eingezogen wurde, musste er den Trecker mitnehmen. Henning wurde bei Frankfurt/Oder verwundet und kam wieder nach Cammer – allerdings ohne seinen Lanz.

„Jetzt, nach 74 Jahren, ist aber doch wieder ein Bulldog auf dem Hof“, sagt Feuerherdt nicht ohne Stolz. Dabei sind bei dem Bulldog noch drei Kalaschnikow-Einschüsse sichtbar. Offenbar war die Maschine ähnlich der des Großvaters an der Front.

Auch Vater hatte schon Traktoren

Seit Dezember 2017 kann man das Prunkstück, bei dem man eine Lötlampe für den Startervorgang benötigt, hier sehen. Restauriert wurde das Fahrzeug von einem Wolliner Freund des Besitzers. „Er kauft schrottreife Trecker und Zugmaschinen und baut sie wieder zusammen“, erzählt der Traktor-Enthusiast. Feuerherdt freut sich schon auf die Ausfahrten mit seinen Enkeln.

Wie der 58-Jährige zu dem Hobby und der Passion gekommen ist, weiß er nicht mehr. „Als Kind musste ich meinem Vater helfen – vielleicht ist dabei die Liebe entstanden“, glaubt er. Sein Vater besaß einen Traktor Marke Eigenbau. Auch Feuerherdts erster Traktor war ein Eigenbau, erst mit der Wende wurden Marken-Trecker erworben.

Von Beginn an beim Treffen in Cammer dabei

Obwohl Frank Feuerherdt eher im Stilen seinem Hobby frönt, kann man ihn und seine Zugmaschinen bei einigen Treffen bewundern. So ist er von Beginn an beim Oldtimertreffen in seinem Heimatdorf Cammer dabei. In den vergangenen Jahren hat er auf einer kleinen Fläche das Pflügen vorgeführt und damit viele Blicke auf sich gezogen. In diesem Jahr will er am 8. Juli auch wieder dabei sein.

Das alle zwei Jahre stattfindende Treckertreffen in Ragösen kann ebenso mit seiner Teilnahme rechnen. Und ein weiteres Treffen wirft schon jetzt seine Schatten voraus: Im benachbarten Damelang haben Enthusiasten die Idee eines Treckertreffens entwickelt und Feuerherdt dazu überredet, mit im Organisationskomitee zu sitzen. „Es soll nächstes Jahr am 9. August stattfinden“, erzählt der Cammeraner.

Drei Generationen auf dem Hof

Noch mehr Treffen will der Dachdecker jedoch nicht besuchen. Er pflegt lieber seine Schätze auf dem heimatlichen Hof. Da fühlt er sich wohl. Hier hat er seine gesamte Familie um sich, die beide Söhne und deren Frauen sind hier ebenso zu Hause wie die Enkel. Ein Dreigenerationenhaus, in dem das Lächeln in den Gesichtern der Familie davon zeugt, dass alle neun Mitglieder zufrieden sind.

Von Andreas Koska