Medewitz

Das hat es beim Medewitzer Treckertreffen bislang noch nicht gegeben: Erstmals stand bei zwei Teilnehmern nach Abschluss der Wettkämpfe die gleiche Punktzahl – und es kam zu einem Stechen. Martin Lindemann aus Reuden, mit 80 Jahren übrigens der älteste Teilnehmer des Feldes, und Hendrik Schulze aus Jeber-Bergfrieden mussten ihre Traktoren nochmals anwerfen.

Zur Galerie Am vergangenen Wochenende hatten die Medewitzer wieder zu ihrem traditionellen Treckertreffen geladen. 40 Traktoren hatten sich diesmal für die verschiedenen Wettkämpfe angemeldet. Auch ein neues Hindernis war eigens für den Parcours entwickelt worden, das so manchen Teilnehmer vor ungeahnte Herausforderungen gestellt hat.

Als Übung wurden die Medewitzer Ölfässer ausgesucht. Dazu mussten die Traktoren an einer Linie stoppen. Die Fahrer schätzten dann die Breite ihrer Vorderachse ein und platzierten die Fässer dementsprechend. Dann fuhren sie zwischen die Fässer. Eine Berührung hätte das sofortige Aus bedeutet. Aber beide hatten einen Abstand gefunden, der penibel mit einem Zollstock ausgemessen wurde. Am Ende entschied ein einziger Zentimeter zwischen Sieg und Niederlage.

Martin Lindemann konnte – vielleicht auch dank seiner jahrelangen Erfahrung – das Stechen für sich entscheiden. „Du füllst den Spruch ’Je oller, je doller’ mit Leben“, hatte Moderator Richard Münder bereits während der Wettkämpfe gesagt.

Ergebnisse des Treckertreffens Bei den Erwachsenen hat Martin Lindemann aus Reuden den ersten Platz belegt. Ihm folgten Hendrik Schulze aus Jeber-Bergfrieden und Tim Stabrodt aus Golzow. Bei den Jugendlichen konnte André Leon Schulze aus Ragösen den Wettbewerb für sich entscheiden. Auf dem zweiten Platz landete Lukas Lang aus Wiesenburg, gefolgt von Adrian Wolter aus Leipa. Den originellsten Traktor hatte Andre Zimmermann aus Niemegk. Die originellste Anfahrt lieferte Torsten Brätz aus Brück.

Auch wenn bei Martin Lindemann nicht alles glatt lief. An der Putinorgel, einem der von Roland Adolph neu geschaffenen Hindernisse in Form eines Panzers, hatte der 80-Jährige sozusagen einen Rohrkrepierer. Das Kanonenrohr musste nämlich auf die Kegelbahn ausgerichtet und von der anderen Seite mit etwas Schwung eine Kugel eingeworfen werden. Die erste Kugel fiel vor dem Loch auf den Boden.

40 Traktoren hatten sich angemeldet

40 Traktoren waren in diesem Jahr für die Wettbewerbe angemeldet. Für viele war das Spektakel aber nebenbei auch ein Familienausflug. Wie für Klaus Taplick aus Reetz. Seit 2007 ist er mit seinem Deutz regelmäßig dabei. Da werden jedes Mal Kinder und vor allem Enkel eingeladen, für die schon die Fahrt nach Medewitz ein Erlebnis ist. Auch mit Reetzer Freunden war er schon unterwegs, unter anderem als Schneewittchen mit den sieben Zwergen.

In diesem Jahr war der Traktor von Taplick ebenfalls wieder zwei Mal am Start. Einmal gesteuert vom Besitzer selbst und einmal von Adrian Wolter, dem Enkel seiner Lebensgefährtin. Der 13-Jährige aus Leipa bei Jessen fährt seit etwa vier Jahren Traktor. Gelernt hat er es zu Hause und will auch einmal in der Landwirtschaft lernen. Im vergangenen Jahr noch Vierter bei den Jugendlichen, konnte er sich in diesem Jahr auf den dritten Platz verbessern.

Mini-Parcours für die Jüngsten aufgebaut

Wer sich nicht so sehr für das Spektakel der Traktoren interessierte, die in diesem Jahr auf einem Russlandparcours fuhren, konnte im oberen Teil des Geländes Volksfestatmosphäre genießen. Ein Karussell, verschiedene Buden, Stände, Kaffee und Kuchen lockten viele Besucher an.

Und für die Jüngsten war ein Mini-Parcours des Treckertreffens aufgebaut, den sie mit ferngesteuerten Fahrzeugen bewältigen konnten. Daran hatten aber auch die Väter nicht unerheblichen Spaß. Selbstgebackenen Kuchen gab es bei den Helferinnen des Heimatvereins – und der machte allein schon beim Ansehen Appetit.

Von Eva Loth