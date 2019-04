Medewitz

Wenn die Medewitzer im Juni zu ihrem traditionellen Treckertreffen einladen, dann können sich die Gäste über noch mehr Platz zum Feiern freuen. Zu verdanken haben sie das den Brüdern Stephan und Bastian Heese sowie weiteren Mitgliedern des Heimatvereins.

Denn die Brüder waren es, die laut Mit-Organisator Florian Welzel maßgeblich die Initiative ergriffen haben, das Areal rund um den Sportplatz Medewitz um weitere 5000 Quadratmeter zu erweitern. Der Heimatverein hat dafür den angrenzenden Wald neu erworben.

30 Stunden auf dem Bagger

Innerhalb von drei Tagen habe Stephan Heese ein Mammutprogramm von etwa 30 Stunden mit seinem Bagger absolviert und dabei mehrere hundert Kubikmeter Waldboden bewegt, erzählt Florian Welzel. „Es wurden Gestrüpp und trockene Bäume beräumt, der Boden wurde begradigt und neu bepflanzt, Rasen angesät und Stellplätze für das geplante Feldlager der Kanoniere aus dem Fläming geschaffen“, ergänzt Udo Wolf vom Heimatverein.

„Kürzlich hat das Organisationsteam außerdem zum Probeessen eingeladen“, erzählt Udo Wolf weiter. „Es wurden die neuen Geräte zur Zubereitung von Currywurst und Pommes getestet und die geschmacklichen Variationen und Größen der Portionen ausprobiert.“ Auch haben die Sitzbänke des Sportplatzes einen neuen Anstrich bekommen und die Wasser- und Stromversorgung geprüft.

Andreas Gabalier-Double zur Treckerparty

„Es ist wie in jedem Jahr eine Herausforderung, den Zuschauern unseres Treckertreffens und des gesamten Festwochenendes neue und spektakuläre Höhepunkte zu bieten“, sagt der Vorsitzende des Festkomitees, Robert Pulz. „In diesem Jahr veranstalten wir daher schon am Freitag eine Beachparty mit Volleyballturnier und Live-DJs. Am Sonnabend folgt die Treckerparty, zu der wir das offizielle Andreas Gabalier-Double erwarten.“

Der Parcours, den die Traktoren am Sonntag zu bewältigen haben, sei mit einigen neuen Herausforderungen aufgewertet worden und auch einige Testläufe hätten bereits stattgefunden, erzählen die Organisatoren. „Wir finden ihn schön und dennoch anspruchsvoll.“

Zusätzlich zum Parcours können auch wieder Punkte in den Kategorien „Der originellste Trecker“, „Die originellste Anreise“ sowie „Die weiteste Anreise“ gesammelt werden. Kulinarisch können sich die Gäste neben Currywurst und Pommes auf Erbsensuppe, Backschwein, Fischbrötchen, Rostbratwurst, Eis sowie Kaffee und hausgebackenen Kuchen freuen.

Info: 28. Medewitzer Treckertreffen vom 21. bis 23. Juni. Eröffnung am 21. Juni mit Beachparty und Volleyballturnier ab 19 Uhr, große Treckerparty am 22. Juni ab 20 Uhr mit „Hypodrom“ und Andreas-Gabalier-Double sowie Treckertreffen am 23. Juni ab 9 Uhr auf dem Sportplatz.

Von Josephine Mühln