Obwohl für die 16. Auflage des Sabinchenlaufes große Hitze vorhergesagt war, kamen so viele Läufer und Nordic Walker wie noch nie. Die Veranstalter MTV 1861 Treuenbrietzen und SV Bardenitz freuten sich mit 170 gemeldeten Startern über einen neuen Teilnehmerrekord. Anlässlich des 750-jährigen Bestehens des Flämingdorfes Bardenitz nahmen die Veranstalter den Halbmarathon über den Keilberg mit ins Programm. Den legte Christoph Descher aus Rangsdorf trotz der extremen Bedingungen in einer richtig schnellen Zeit zurück.

Aufgrund der unerwartet vielen Nachmeldungen kurz vor dem Lauf musste der Start um 15 Minuten verschoben werden. Die Startrichtung führte wegen der umfangreichen Baumaßnahmen an der Bundesstraße 2 diesmal die Marienkirchstraße hinunter, dann in den Park hinein direkt an der Nieplitz entlang.

Ausrichter sorgt für ausreichend Getränke

Insgesamt 32 Kinder eröffneten traditionell den Sabinchenlauf mit ihrer 555-Meter-Runde. Und die konnte mit Linnea Sobiranski eine junge Läuferin aus Niemegk gewinnen. Nachdem der Nachwuchs seine Runde zurückgelegt hat, fiel der Startschuss für die Schüler, Jugendlichen und Erwachsenen. Da die heißen Bedingungen (ungefähr 32 Grad Celsius im Schatten) den Startern alles abverlangte, hatten die Organisatoren für ausreichend Flüssigkeitszufuhr gesorgt.

„Die Lauffreunde vom SV Bardenitz haben zwischen die vorhergesehen Versorgungsstellen jeweils noch eine weitere angeboten“, lobte Hauptorganisator Timm-Uwe Matthes, der selbst mitgelaufen ist, seine Mitstreiter. Zudem entpuppte sich seinen Erläuterungen nach die neue Streckenführung nach dem Start als besonders vorteilhaft. „Im Park an der Nieplitz entlang lief es sich auf vielen schattigen Passagen sehr angenehm“, fand Matthes.

Strahlte jedoch die Sonne direkt auf die Häupter der Protagonisten, wurde es sehr schweißtreibend. „Da hätte man Spiegeleier braten können“, lachte Carsten Neumann vom TSV Wiesenburg. „Da die Veranstalter aber für reichlich Getränke gesorgt haben, hat das Laufen hier richtig Spaß gemacht“, fügte er an.

Zieleinlauf mit einem Lächeln

Dass schien auch der Rangsdorfer Sieger des Halbmarathons so empfunden zu haben. „Christoph Descher lief locker vom Start weg wie ein Uhrwerk und nach 1:23 Stunde lächelnd ins Ziel“, so Matthes. Auf den beiden folgenden Podiumsplätzen wurde es dann international. Zweiter wurde Ryan Diefenbach aus Australien und Platz drei ging an Warren Kimbell aus den USA. Beide verweilten zu einem Lehrer-Austausch in Berlin und bekamen über einen Berliner Lehrerkollegen von dem Fläminglauf Wind. „Wer hätte das gedacht, der Sabinchenlauf wird international!“, freute sich Matthes. Schnellster Fläminger war Lokalmatador Stefan Schröder. Der Bardenitzer Lauffreund war am Tag zuvor noch beim Streckenabstecken dabei und beendete die 21,49 km als Vierter.

Bei den Damen sicherte sich wiederholt Marita Wahl aus Blankenfelde-Mahlow in 1:42 h den Sieg vor Ina Wachsmuth vom RFV Niederwerbig und der Berlinerin Leandra Valerie Lisser, die ihren ersten Halbmarathon lief.

„Viele fanden die neue Streckenführung nach dem Start jedenfalls sehr gelungen, so dass wir überlegen, das in Zukunft so fortzuführen“, meinte Matthes abschließend.

Info Alle Ergebnisse mit Zieleinlaufvideos unter www.strassenlauf.org/ergebnisse/sabinchelauf

Von Jörgen Heller