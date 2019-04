Treuenbrietzen

Jubiläum gefeiert wird in der Klinik für Internistische Rheumatologie, Orthopädie und Rheumachirurgie am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen. Nunmehr seit 50 Jahren wird dort die Volkskrankheit Rheuma in all ihren Facetten in einer eigenen Fachabteilung behandelt.

Mit der Zuordnung überregionaler Aufgaben für das damalige Kreiskrankenhaus des Kreises Jüterbog begann 1969 die Entwicklung zur heutigen Fachklinik. Sie ist inzwischen eine der größten rheumatologischen Akutkliniken in Deutschland und die größte in Berlin und Brandenburg.

Stationär und in der Tagesklinik

Behandelt werden Patienten in 111 stationären und 16 tagesklinischen Betten. Die Klinik ist Rheumazentrum des Landes Brandenburg sowie Osteologisches Schwerpunktzentrum und verfügt über diverse Gütesiegel. 75 Betten entfallen auf den Fachbereich Internistische Rheumatologie, Osteologie und Schmerztherapie. 26 Betten gehören zum Fachbereich Orthopädie und Rheumachirurgie.

Besonderheit bei der Behandlung von Rheuma ist die Kältekammer. In ihr werden Patienten zur Linderung ihrer Beschwerden eiskalten Temperaturen bis minus 110 Grad Celsius ausgesetzt. Sie ging 1997 als erste Ganzkörperkältekammer im Land Brandenburg in Betrieb und wurde 2017 durch die neueste Generation mit drei Kammern ergänzt.

Bedarf stetig gewachsen

Der Bedarf zur Bedandlung von Patienten im gesamte Spektrum rheumatologischer Erkrankungen wuchs stetig. Jährlich werden aktuell mehr als 3000 Patienten stationär und circa 400 teilstationär in der Tagesklinik behandelt. Hinzu kommen mehr als 600 orthopädisch-rheumachirurgische Patienten. Die 2009 im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) etablierte Schwerpunktpraxis für Rheumatologie versorgt derzeit rund 5550 ambulante Patienten jährlich.

Auch mobile Sprechstunden

Für Patienten nicht nur aus weiten Teilen Brandenburgs ist die Treuenbrietzener Spezialklinik direkter Anlaufpunkt. Als „Mobile Rheumatologen“ gehen andersherum aber auch die Ärzte auf die Reise zu den Patienten. Seit 1996 betreuen die Experten an verschiedenen Orten Brandenburgs externe Rheumasprechstunden. Ebenfalls 1996 ging in der Treuenbrietzener Klinik eine eigene Abteilung für Rheumachirurgie in Betrieb.

Seit 2011 leitet Chefärztin Gabriele Zeidler die Klinik für Internistische Rheumatologie, Orthopädie und Rheumachirurgie am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen. Quelle: JKH

Seit 2011 steht Chefärztin Gabriele Zeidler an der Spitze der Klinik für Rheumatologie. Zuvor leitete der Professsor Kurt Gräfenstein seit 1995 diesen Fachbereich. Die Strukturen wuchsen.

Seit 2006 hat die Abteilung Orthopädie und Rheumachirurgie mit Torsten Klepzig einen eigenen Chefarzt. Ein Jahr später begannen die Spezialisten im Operationssaal, Eingriffe zum Ersatz defekter Gelenke auch mit Hilfe eines von Computern navigierten OP-Systems auszuführen.

Expertenrunde zum Jubiläum

Anlässlich der Jubiläumsfeier für die Rheumaklinik findet am Sonnabend das Fläming-Symposium statt. Eröffnet wird der Festakt vor der Fachveranstaltung am Morgen von Susanna Karawanskij ( Die Linke), Brandenburgs Ministerin für Arbeit, Soziales und Gesundheit.

Nach den am Sonnabend zunächst internen Feierlichkeiten zum Jubiläum der Rheumaklinik lädt das Johanniter-Krankenhaus allgemein später noch zu einem Tag der offenen Türen ein. Er findet statt am 22. Juni im Rahmen der Sabinchen-Festwoche. Dann sollen auch die jüngsten Veränderungen und der Neubau eines Gebäudetraktes der Lungenklinik präsentiert werden.

Von Thomas Wachs