Bardenitz

Wunderschöne Vorgärten, gepflegte Rasenflächen, schmucke, alte märkische Bauernhäuser, mehrere Hofläden – Bardenitz gehört zu den wohl schönsten Dörfern der Region. Am Wochenende ist deutlich geworden, dass das auch für die Höfe gilt. Anlässlich der 750-Jahrfeier haben in dem Dorf am Keilberg 23 Höfe ihre Türen geöffnet.

Hunderte Menschen sind am Sonnabend durch den Ort gezogen. Die einen ließen sich von den „Nieplitztaler Musikanten“ in den Hof der Musikantenschänke locken, andere ließen sich den Kuchen aus dem Backofen von Peter Engescheit schmecken. „Ich heize ihn nur noch selten an“, bekennt der Hofbesitzer. Aber bei Dorffesten werde darin manchmal Brot gebacken.

Auch aus Anlass des Jubiläumsfests ist der Ofen schon am Vortag drei Stunden lang angeheizt worden – und am Sonnabend loderten die Flammen noch einmal von sechs Uhr morgens bis mittags. Danach kamen mehrere Kuchenbleche hinein. Pflaumenmuskuchen und Rhabarberkuchen konnten verzehrt werden. Ein Freund der Familie stellte danach einen Schweinebraten hinein. „Allerdings hat der Ofen nur noch 110 Grad, abwarten ob es was wird“, ist Burckhard Brune gespannt.

Gute Resonanz der Hofbesitzer

Der Backofen im zweiten Hof stammt aus den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. „Da kam ein Berliner Ofensetzer hierher, er war mit dem Großvater meiner Frau befreundet. Als er ausgebombt worden ist, hat er hier gewohnt, die Kachelöfen im Haus gebaut und eben den Backofen“, erzählt der Hausherr.

Engescheit weiß, dass ein solches Bauwerk aus der Zeit selten ist. „Damals wurden die Backöfen eher im Haus eingebaut als im Garten“, berichtet er. Die Idee der offenen Höfe hatten Edith Rettschlag und ein Festkomitee. „Das hatten wir schon mal vor 13 Jahren, jetzt haben sich sofort 16 Bardenitzer bereit erklärt mitzumachen, weitere kamen dann hinzu“, freute sich die Ortsvorsteherin über die Bereitschaft der Anwohner.

Erstmals 1268 erwähnt Bardenitz wurde im Jahr 1268 erstmals urkundlich erwähnt. Der Verkauf des Dorfes durch Richard von Zerbst an das Kloster Zinna ist der Anlass für das Jubiläum. Die Zisterziensermönche bauten auch gleich die Kirchen in Bardenitz und im zum Dorf gehörenden Pechüle. Bardenitz ist gemeinsam mit seinen Ortsteilen Pechüle und Klausdorf ein Ortsteil von Treuenbrietzen. Das Dorffest war gleichzeitig der Abschluss der Sabinchenfestwoche.

An vielen Hoftüren konnte man historische Fotos der Gebäude auf Erläuterungstafeln bewundern. Für die geschichtliche Aufarbeitung zeichneten Sigrid und Christoph Höhne verantwortlich. Immer wieder sah man Bardenitzer über die unterschiedlichen Aspekte der Dorfvergangenheit diskutieren. Eines der Themen war der große Brand von 1912.

Die breiten Grünstreifen vor den Häusern dienten diesmal als Ausstellungsflächen. Die Treckergemeinschaft Keilberg-Nieplitztal zeigte ihre Schmuckstücke, auf dem Hof konnten die Besucher weitere landwirtschaftliche Geräte bewundern und sogar erwerben. 15 Mitglieder mit über 40 Traktoren gehören der Gemeinschaft an.

Landtheater zeigt „Räuber Hotzenplotz“

Auf dem Wildhof konnten Interessierte Matthias Studte aus Meitzendorf bei Magdeburg bei der Arbeit beobachten. Der 37-jährige Tierpräparator war dabei, einen Sika-Hirsch zu bearbeiten und erklärte gern die einzelnen Schritte seiner Kunst. „Es ist offenbar für alle spannend, vor allem auch die Exemplare zu erklären. Nicht alle kennen die Tiere – so wird der Marderhund häufig für einen Dachs gehalten“, erzählt der Präparator.

Einige Höfe weiter führte das Bardenitzer Landtheater die Geschichte von „Räuber Hotzenplotz“ auf. „Ich bin davon begeistert, was Bardenitz auf die Beine gestellt hat“, sagt Heinz Brachwitz aus Marzahna. Auch der Geschäftsführer des „Tourismusverbandes Fläming“ war angetan. Gemeinsam mit seinen Söhnen und seiner Frau nutzte Daniel Menzel den schönen Tag für die Erkundung des Dorfes.

Hühner- und Kakteenzucht präsentiert

Ob auch er den Hühnerhof besucht hat, ist nicht beobachtet worden. Dort zeigte der vierfache Europa- und 15-fache Deutsche Meister sowie der zwölf Mal mit dem „Blauen Band“ ausgezeichnete Uwe Kahle seine prächtige Rassehühnerzucht. Seine Cochin-Gelb-Hühner fanden auch reißenden Absatz. Daneben züchtet Kahle Kakteen. So konnte jeder Besucher den für ihn genau richtigen Hof finden und alle hatten die Chance die gastfreundlichen Bardnitzer besser kennen zu lernen.

Am Abend dann klang das gelungene Dorffest unter anderem mit einer Musical-Premiere des örtlichen Landtheaters aus. Auf der Hauptbühne zwischen Feuerwehr und Gemeindehaus legte das Traumschiff an. Die gefeierten Laien-Akteure hatten dort humorvoll ihre Erlebnisse auf hoher See zum Besten gegeben und dafür viel Applaus erhalten.

Von Andreas Koska