Treuenbrietzen

Der dubiose Beschuss eines Fahrgastzuges der Regionalbahn 33 bei Treuenbrietzen ist aufgeklärt. Die Bundespolizei Berlin hat jetzt vier Kinder ermittelt, die dringend verdächtigt werden, einen Zug der Eisenbahngesellschaft Odeg am 2. April mit Glaskugeln beworfen zu haben.

Zwei Jungen im Alter von zwölf Jahren räumten im Beisein ihrer Klassenlehrerin von der Grundschule „Albert Schweitzer“ bei einer Befragung durch die Polizei ein, den Zug mit Murmeln angegriffen zu haben. Zwei gleichaltrige Mädchen aus der Gruppe bestätigten die Angaben gegenüber den Ermittlern.

Beim Wurf von Murmeln auf einen Odeg-Zug in Treuenbrietzen ist eine Scheibe beschädigt worden. Das zeigt das Ermittlungsfoto. Quelle: Bundespolizei

Den jungen Tätern auf die Spur gekommen war die Polizei durch Hinweise von Zeugen. Das bestätigt Christina Geier, eine Sprecherin der Bundespolizei, am Donnerstagvormittag gegenüber der MAZ.

Kinder spielten am alten Städtebahnhof

Bei dem Angriff auf die Regionalbahn im Bereich Stadt-Bahnhofs von Treuenbrietzen war die äußere Scheibe einer Doppelverglasung eines Fahrgastabteils beschädigt worden. Dort entstand ein Loch. Ermittler hatten zunächst auch den Beschuss des Zuges aus einer Waffe nicht ausgeschlossen. Im Gleisbett fanden sie jedoch bei den Untersuchungen später eine Murmel, die als Geschoss identifiziert werden konnte.

Im Gleisbett fanden Ermittler eine Murmel, die zum Schadensbild am Odeg-Zug passte. Quelle: Bundespolizei

Wie Christina Geier auf Anfrage der MAZ erklärte, hatte sich die Kindergruppe an einem leerstehenden Gebäude des früheren Bahnhofes der Städtebahn gegenüber des heutigen Haltepunktes aufgehalten. Von dort aus bewarfen sie den Odeg-Zug, der in Richtung Jüterbog unterwegs war, per Hand mit Glaskugeln. Zeugen beobachteten sie dabei.

Erhebliche Schaden am Zugfenster

An dem Zug der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Die hinter der Scheibe sitzenden Reisenden waren durch den Bewurf nicht verletzt worden. Die Kugel war nicht in das Innere des Zuges vorgedrungen.

Die Bundespolizei hatte Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Eltern der beteiligten Kinder müssen nun womöglich für den Schaden aufkommen. „Das wäre nun aber Gegenstand eines zivilrechtlichen Verfahrens, das die geschädigte Eisenbahngesellschaft anstreben müsste“, erklärt die Sprecherin der Bundespolizei in Berlin. Sie ist für die Sicherheit an Verkehrswegen wie Bahnstrecken und Flughäfen zuständig.

Polizei will Kinder aufklären

Die Beamten vereinbarten inzwischen Gesprächstermine mit den Eltern der beiden zwölfjährigen Jungen, die den Zug beworfen hatten. „Darüber hinaus planen wir Präventionsveranstaltungen durch die Bundespolizei an der Grundschule der Kinder“, teilt die Sprecherin gegenüber der MAZ mit. Dann sollen alle Kinder noch einmal eindringlich auf die Gefahren an Bahnstrecken hingewiesen werden.

Kein einfacher Kinderstreich

Von der Eisenbahngesellschaft Odeg war am Donnerstag zunächst noch nicht zu erfahren, wie sie mit der Regulierung des Schadens umgehen wird. Geschäftsführer Arnulf Schuchmann hatte kürzlich gegenüber der MAZ darauf verwiesen, dass derartige Vorfälle „mit direkten Angriffen auf Züge zum Glück relativ selten sind“. Doch gebe es häufiger Nachrichten von Zugpersonal, das spielende Kinder an Bahnanlagen beobachte. „Mitunter werden auch Dinge auf die Gleise gelegt“, erzählte Schuchmann. „Das alles ist jedoch sehr gefährlich und absolut kein einfacher Kinderstreich“, so der Bahnmanager.

Von Thomas Wachs