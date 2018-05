Bardenitz

In Bardenitz ist eine neue Tradition belebt worden. Dort werden alle Neugeborenen eines Jahres jetzt mit einem eigenen Obstbaum begrüßt. Den dürfen Eltern für ihre Babys pflanzen. Die Idee hatte der Förderverein „Kinderland Pechüle“. Er möchte in Zukunft auch dazu beitragen, „das Zusammenleben aller Generationen der Gemeindeteile Pechüle, Bardenitz und Klausdorf zu stärken“, erklärt Vereinschef Mirco Ullrich.

Gelungene Premiere beim Hexenfest

Die Premiere der Pflanzaktion fand kürzlich beim Kräuter-Hexenfest statt. Dazu hatte die Naturkita „Kinderland“ aus Pechüle alle Kinder, Eltern und Familien eingeladen. Am Rande des großen Spielplatzes in Bardenitz kamen vier Apfelbäumchen in die Erde. Gewidmete sind sie den Babys Nikolas Heinze, Merle Schade, Charlotte Schulz und Matteo Novello.

Viel los war bei der Pflanzaktion in Bardenitz. Quelle: privat

Ihre Eltern übernahmen sogleich eine Patenschaft für ihr Bäumchen. Sie ist mit einem Vertrag besiegelt, der auch die Pflicht zur regelmäßigen Pflege enthält. „Er trägt die Unterschrift der Eltern und einen Fingerabdruck des Babys“, erklärt Eileen Anders vom Förderverein. Die Kindergärtnerin der Naturkita hat sich zuvor informiert, welche Bäume geeignet sind. „Nun haben wir vier verschiedene Exemplare alter Sorten gepflanzt“, erzählt Anders.

Damit soll die Saison über vom Frühjahr bis zum Winter immer auch etwas zu ernten und zu naschen sein. Erste Früchte womöglich schon in diesem Jahr. „Geblüht haben die Bäume zumindest“, sagt Eileen Anders zur ihrer Hoffnung auf eine erste kleine Ernte.

Mit oder ohne Namensschildchen

Verziert werden kann der Baum individuell, zum Beispiel mit einem Namenschildchen. Die Eltern von Nicolas Heinze wählten ein Herzchen für ihr Exemplar. „Das sollen die Eltern jeweils für sich entscheiden“, erklärt Eileen Anders.

Sie hofft auf Unterstützung eines Experten, wenn es darum geht, die Bäume auch mal fachgerecht zu verschneiden. Dafür hat sie den Gärtner Helmut Göse im Blick, der nun im Ruhestand ist.

Pflanzaktion einmal im Jahr

Schon jetzt ist klar, dass der Platz am Spielplatz begrenzt ist für die Pflanzaktion, die künftig einmal jährlich stattfinden soll. Gespräche mit der Kommune und der Kirche liefen bereits, um auch deren Flächen in der Nachbarschaft nutzen zu können.

Eine solche Pflanzaktion für Neugeborene gibt es in der Stadt Treuenbrietzen bereits in Feldheim. Erstmals im November 2015 waren auf einer kommunalen Wiese in der Dorfmitte sechs „Bäume der Neugeborenen“ gepflanzt worden.

Von Thomas Wachs