Treuenbrietzen

Von der Innenstadt an den Bahnhof umgezogen ist jetzt die Praxis für Allgemeinmedizin von Carsten Stecker in Treuenbrietzen. Im ehemaligen Motorradhaus an der Bahnhofstraße 2 finden die Mitarbeiter und Patienten nun größere Räume vor. Sie liegen alle auf einer Ebene im Erdgeschoss und sind komplett barrierefrei. „Großer Vorteil sind auch die guten Parkmöglichkeiten, der Bahnanschluss und die Bushaltestelle direkt vor dem Haus“, sagt Carsten Stecker.

Er betreibt die Praxis mit Grit Hoyer als ärztliche Kollegin. Zum Team gehören zudem die Krankenschwestern Nadin Schultz und Anke Schulze-Fetz sowie eine Servicekraft.

Zum Team von Allgemeinmediziner Carsten Stecker gehören Ärztin Grit Hoyer (re.) sowie die Krankenschwestern Nadin Schultz (2. v. l.) und Anke Schulze-Fetz. Quelle: Thomas Wachs

Für die Praxis wurde das ehemalige Verkaufsgebäude des Auto- und Motorradhauses Kröger bedarfsgerecht für die neuen Nutzer hergerichtet. Der große Wartebereich bietet auch eine Bibliotheksecke.

Die Sprechzeiten bleiben unverändert. Für die bisherigen Praxisräume an der Großstraße 8 gibt es noch keine konkreten Perspektiven.

Von Thomas Wachs