Treuenbrietzen

Die Jagd nach virtuellen Pokémon treibt Daniel Wengerek an. Der 29-Jährige steht am Treuenbrietzener Sabinchenbrunnen, sammelt die Taschenmonster und blickt auf sein Handy. Auch Sandra Schütz und Anja Strobel genießen hier das Videospiel.

Pokémon-Fanszene in Treuenbrietzen

Sie tragen ein T-Shirt mit der Aufschrift „Pika, Pika, Pikachu“. Es zeigt das bekannteste Pokémon des Spiels mit gelbem Fell. Schütz und Strobel spielen seit dem ersten Erscheinungstag von „ Pokémon Go“ am 6. Juli 2016. In Treuenbrietzen hat sich in den letzten Jahren und Monaten eine aktive Fanszene etabliert. Sie besteht aus zehn bis 20 Mitgliedern.

„ Pokémon sind total niedlich und sehen cool aus. Da fühlt sich jeder angesprochen. Außerdem trifft man andere Leute und kann dabei an der frischen Luft sein“, sagt die Jugendarbeiterin Anja Strobel. Bis zu vier Stunden spielen sie und ihre Freundin Sandra täglich, wollen die virtuellen Monster auf ein neues Level bringen und möglichst viele Exemplare ergattern.

Anja Strobel ist stolz, dass sie ein Monster namens Melmetal fangen konnte. „Einst wurde es für seine Fähigkeit verehrt, Eisen erschaffen zu können. Nach 3000 Jahren ist es aus einem unerfindlichen Grund wieder erwacht“, lautet der Eintrag zu diesem Monster im Pokedéx, einem spielinternen Lexikon.

„Und ich habe es nicht“, sagt Sandra Schütz traurig. Sie duelliert sich mit Mitstreitern und will diese überbieten. Darum sammelt sie manchmal auch heimlich Erfahrungspunkte. Zu den zentralen Pokémon-Hotspots gehören in Treuenbrietzen die Marienkirche, der Park am Pauckert-Ring und der Sabinchenbrunnen vor dem Rathaus.

Spielerin von der Polizei gestoppt

Im Stadtpark beginnt Schütz plötzlich zu jubeln. Sie hat gerade Level 39 erreicht, nur eine Stufe fehlt ihr damit noch bis zum höchsten Rang. Anja Strobel ist beeindruckt. Das ist ihr noch nicht gelungen, obwohl sie im Spiel bereits mehr als zehn Millionen Erfahrungspunkte angehäuft hat.

Sandra Schütz ist auch in der Nacht mit Mitspielern auf Monsterjagd und wurde deshalb nach eigenen Angaben bereits mehrfach von der Polizei angehalten. „Ich musste auch schon einen Alkoholtest absolvieren und erklären, was ich mache“, sagt Schütz.

Kritikern, die bemängeln, dass sie zu viel spielt, entgegnet Schütz, dass es eine schöne Beschäftigung sei, bei der sie den Alltag hinter sich lassen könne. Nachdem sie sich tagsüber um ihr Kleinkind gekümmert hat, sei sie froh, wenn sie sich anschließend mit ihrer Freundin Anja unterhalten kann.

„Leider geht die Zeit dabei immer zu schnell herum“, sagt die 33-Jährige. Die Leute, die sie durch das Spiel kennengelernt habe, will sie nicht mehr missen. Auch Daniel Wengerek ist weiter vom Spiel begeistert. „Mit Pokémon Go habe ich auch ein paar Kilo abgenommen“, sagt der 29-Jährige.

Zunächst dachte der gebürtige Kölner, dass vorrangig Kinder auf virtuelle Monsterjagd gehen. Doch die Mitspieler sind meistens in seinem Alter. „Das Spiel wurde immer packender und es ist wie eine Sucht geworden“, kommentiert Wengerek. Mit seinem Handy ist er vielfältig im Hohen Fläming unterwegs, um Monster zu ergattern.

Viele virtuelle Monster im Hohen Fläming

So fing er im Wiesenburger Schlosspark das virtuelle Amonitas. Dieses Taschenmonster galt im Spiel lange Zeit als ausgestorben, wurde dort aber von den Menschen aus Fossilien reproduziert. Auch rund um die Bad Belziger Burg Eisenhardt gibt es Pokéstops, zentrale Anlaufstellen, bei denen Spieler virtuelle Gegenstände erhalten.

Anja Strobel hofft, dass sich weitere Pokémon-Spieler beteiligen. Feste Termine für Veranstaltungen gibt es dabei nicht, die Spieler kommunizieren per Whatsapp und schreiben sich, wenn es neue Monster gibt und Events stattfinden.

Der Pokémon-Traum ist für die Treuenbrietzenerinnen noch nicht vorbei. So planen Anja Strobel und Sandra Schütz, für die virtuellen Monster nach Amerika zu reisen. Denn in San Antonio im Süden von Texas befördert ein Bus Spieler zu Zielen, an denen sie gemeinsam Herausforderungen meistern können.

Zu ihrer Motivation befragt, erinnert sich Sandra Schütz an die Pokémon-Titelmelodie. „Ich will der allerbeste sein, wie keiner vor mir war“, zitiert sie aus dem Song. Und dieses Motto treibt sie an. Denn bis zum höchsten Level 40 wird sie nach eigener Schätzung noch fast ein Jahr spielen.

Von André Großmann