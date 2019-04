Feldheim

Immer voller wird es auf der kleinen Plantage von Obstbäumen mitten in Feldheim. Die kommunale Wiese hat jetzt wieder Zuwachs bekommen. So wie der Treuenbrietzener Ortsteil auch. Denn seit 2015 soll jedem Neugeborenen ein frisch gepflanztes Bäumchen gewidmet werden.

Zur Galerie In Feldheim sind für neue Dorfbewohner jetzt zum zweiten Mal klein Apfelbäume gepflanzt worden.

2014 und 2015 waren in den Gemeindeteilen Feldheim und Schwabeck jeweils drei Kinder pro Jahr geboren worden. „Der Baum dient als Symbol der Fruchtbarkeit, des Wachstums und des Gedeihens“, erklärt Ortsvorsteherin Petra Richter zum Hintergrund der Aktion des Ortsbeirates. Dieser entschied sich für kleine Apfelbäume als Viertelstamm in verschiedenen Sorten und stiftet diese jeweils für die jüngsten Dorfbewohner. Im November 2015 kamen die ersten sechs Bäume in die Erde.

Nun wurde für die seit 2016 geborenen Kinder der nächste Arbeitseinsatz organisiert. Vier Apfelbäumchen wurden gemeinsam gepflanzt. Geboren wurde 2016, 2017 und 2019 je ein Kind. Im Jahre 2018 gab es keine neuen Feldheimer.

Zurück ins Heimatdorf

„Jedoch kam meine Tochter wieder zurück ins Heimatdorf und bezog mit ihrer jungen Familie ihr neues Haus“, erzählt Petra Richter. Ihr Enkeltöchterchen Cataleya wurde zwar schon im Jahre 2015 geboren. Doch bekam auch sie nun noch ihr Bäumchen in Feldheim.

Bei der gemeinsamen Pflanzaktion mit dabei waren die Familie Richter mit Tochter Cataleya, die Familie Raguse mit Tochter Linda Maria und für den jüngsten Neugeborenen, Milo Olaf Lipsdorf, packte Vater Manuel Lipsdorf an mit Spaten und Gießkanne.

Kinder begeistert bei der Sache

Auch Kinder selbst waren mit Begeisterung dabei. Die Apfelbäumchen sind geschmückt mit einem Schild mit dem Vornamen jedes Kindes und dessen Geburtsjahr. Alle Jungen und Mädchen erhalten eine Schenkungsurkunde für ihren Baum.

Aktuell leben 25 Kinder und Jugendliche im Alter unter 18 Jahren in Feldheim und Schwabeck. „Bei insgesamt knapp 200 Einwohnern in beiden Orten freuen wir uns über diese Entwicklung“, erzählt Petra Richter. „Wir hoffen, dass in Zukunft viele weitere Bäumchen unsere Wiese zieren“, sagt die Dorfchefin. Vorerst jedenfalls ist noch genug Platz auf der Grünfläche direkt vor der Kirche.

Aktion hat Schule gemacht

Eine ähnliche Pflanzaktion fand bereits auch im Treuenbrietzener Ortsteil Bardenitz statt. Dort waren es voriges Jahr im Mai zur Premiere der Pflanzaktion beim Kräuter-Hexenfest vier Bäumchen für Neugeborene. Gepflanzt wurden sie auf Initiative des Fördervereins „Kinderland Pechüle“ am Spielplatz des Dorfes.

Von Thomas Wachs