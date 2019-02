Bardenitz

„Fleißig, fleißig, … der BFC wird 30“ – so lautet das Motto für ein turbulentes Wochenende in Bardenitz. Zwei Abende und einen Nachmittag lang wird dort ab Freitag ausgelassen Jubiläum gefeiert.

Höhepunkte leben auf

Dann leben im Programm des 30 Jahre alten Bardenitzer Fastnachtsclubs noch einmal die besten Höhepunkte aus den vergangenen zehn Jahren Bühnenpräsenz auf. Schließlich hat die Sigrid Höhne in der Rolle als Kultfigur Ida viel erlebt und Jahr für Jahr für ausgelassene Stimmung im Saal des Gasthauses Pechüle oder im Sportsaal der Gemeinde gesorgt. Lange Jahre hatte sie mit Reinhard Gips auch noch ihren Herrmann an der Seite.

Reise in die Vereinsgeschichte

„Wer hätte gedacht, dass wir einmal ein solches Jubiläum begehen könnten“, fragen sich die Akteure des BFC nun. Mit ihren Gästen wollen sich die Laiendarsteller daher nun als Tänzer, Sportler, Musiker und Komödianten zur Fahrt im Partyzug auf eine Reise in die Vereinsgeschichte begeben. Alle Narren sind eingeladen an den Abenden des Freitags und Sonnabend sowie am Sonntagnachmittag im Sportsaal die Einfahrt des Sonderzuges zu erleben.

Wenige Karten noch zu haben

Restliche Fahrkarten für das Programm am Freitag, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 15 Uhr, sind noch zu haben in der Musikantenschänke von Familie Liefeld in Bardenitz. Die Aufführung am Sonnabend, 20 Uhr, ist indes bereits ausverkauft.

Kartentelefon in der Musikantenschänke unter 033748-12564.

Von Thomas Wachs